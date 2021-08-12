Форвард Ромелу Лукаку готовий домагатися серйозних цілей з Челсі.

Про це розповів сам футболіст.

"Я щасливий повернутися в цей чудовий клуб. Це був довгий шлях для мене: я приїхав сюди дитиною, якій потрібно було багато чому навчитися, а тепер я повертаюся з великим досвідом і більш зрілим.

Як ви знаєте, мої відносини з цим клубом так багато значать для мене. Я підтримував Челсі в дитинстві, і тепер повернувся, щоб спробувати допомогти їм виграти більше титулів - це дуже гарне почуття.

Те, як розвивається клуб, ідеально відповідає моїм амбіціям в 28 років після чемпіонства в Серії А. Я думаю, що ця можливість з'являється в потрібний час, і, сподіваюся, ми зможемо домогтися великого успіху разом.

З того часу, як я покинув Челсі, це був довгий шлях, повний злетів і падінь, але цей досвід зробив мене сильніше, і завдання полягає в тому, щоб допомогти команді виграти ще кілька трофеїв. Не можу дочекатися, щоб почати роботу і допомогти клубу досягти більшого успіху", - розповів Лукаку.