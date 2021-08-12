Тренер Спеції: Коваленко готовий грати

Український півзахисник Спеції Віктор Коваленко може зіграти у першому раунді Кубка Італії проти Пордедоне.

Про це розповів головний тренер італійського клубу Тіаго Мотта.

"Коваленко готовий грати, як і інші. Завтра ми вирішимо, чи почне він в старті.

Серед гравців, що я бачив, є ті, хто прибув і з якими я не працював - я дивився відео з ними і їхні матчі, тому нормально, що я трохи здивований.

Думав, що деякі будуть грати в інший футбол - я примітив кілька таких, з якими уявляв собі певні труднощі, але вони мене приємно здивували.

Це нормально, тому що дивитися відео - це не бачити гравця кожен день. Я щасливий тому, що у нас є", - сказав Мотта.