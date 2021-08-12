Досвідченому фахівцеві можуть зробити ще одну пропозицію

В Українській асоціації футболу не виключають варіант, при якому національну збірну країни може очолити Мирон Маркевич.

Про це повідомляє Sport Arena.

Нагадаємо, переговори фахівця з керівництвом УАФ не увінчалися успіхом через розбіжності в строках можливого угоди. При цьому сам Маркевич залишив посаду керівника Комітету національних збірних асоціації.

У зв'язку з виниклими труднощами з розривом угоди Сергія Реброва з Аль-Айном, в УАФ можуть повернутися до питання з призначенням на посаду тренера збірної Мирона Маркевича. Фахівцю готові запропонувати новий варіант співпраці.

70-річний Маркевич не працював головним тренером з 2016 року, коли покинув Дніпро, який виводив у фінал Ліги Європи.

Екстренер Металіста керував збірною в 2010 році впродовж чотирьох матчів (три перемоги і одна нічия), поєднуючи роботу в головній команді країни і харківському клубі.

У серпні збірну України покинув Андрій Шевченко, під керівництвом якого українці пройшли до чвертьфіналу минулого Євро-2020.

Наступний матч збірна України проведе 1 вересня, коли на виїзді зіграє проти Казахстану у відборі на чемпіонат світу 2022 року.