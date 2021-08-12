Мессі став найбільш високооплачуваним гравцем в історії Ліги 1

Стало відомо, скільки зароблятиме новоспечений форвард ПСЖ

34-річний аргентинець Ліонель Мессі в ПСЖ буде отримувати 41 млн євро на рік після сплати податків.

Про це повідомляє Le Parisien.

Ліонель стане найбільш високооплачуваним гравцем в історії Ліги 1.

Крім того, Мессі отримає підписний бонус в розмірі 40 млн євро. Таким чином Ліонель в цілому може заробити понад 120 мільйонів євро за 24 місяці.

Раніше найбільш високооплачуваним гравцем був нападник ПСЖ Неймар, зарплата якого становить 36,8 мільйона євро на рік.

Нагадаємо, Мессі, щоб залишитися в Барселоні, був готовий погодитися на істотне зниження зарплати в 2 рази. Але клуб все одно не зміг оформити угоду через економічні та структурні перешкоди, пов'язані з нормами Ла-Ліги.

Раніше, Мессі хоче дебютувати за ПСЖ у найближчому матчі.