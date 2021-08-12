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Україна опустилася на 25-е місце у рейтингу ФІФА

Сьогодні 12:25 7098 2
Опустилася на одну позицію в порівнянні з травневим рейтингом
Україна опустилася на 25-е місце у рейтингу ФІФА
#Україна

Джерело - Чемпіон.

Збірна України опустилася на 25-е місце в рейтингу національних збірних ФІФА.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Після травневого рейтингу Україна провела вісім матчів: товариські проти Бахрейну (1:1), Північної Ірландії (1:0) і Кіпру (4:0), а також на Євро-2020 проти Нідерландів (2:3), Північної Македонії (2:1), Австрії (0:1), Швеції (2:1) і Англії (0:4).

З того часу синьо-жовті втратили вісім очок і опустилися на одну позицію. У рейтингу збірних УЄФА Україна посідає 15-е місце.

У серпні національну команду покинув головний тренер Андрій Шевченко, який не став продовжувати контракт з УАФ. Нового наставника повинні оголосити 17 серпня.

РЕЙТИНГ ФІФА ЗА СТАНОМ НА 12 СЕРПНЯ
1 Бельгія 1822
2 Бразилія 1798
3 Франція 1762
4 Англія 1 753
5 Італія 1745
...
24 Японія 1529
25 Україна +1523
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