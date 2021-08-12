Челсі у серії пенальті обіграв Вільярреал та виграв Суперкубок УЄФА

Челсі виграв Суперкубок УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Челсі у матчі за Суперкубок Європи обіграв Вільярреал.

Рахунок у матчі відкрив Хакім Зієш, який в дотик замкнув передачу з флангу Гавертца. Вільярреал відігрався старанням Жерара Морено у другій половині гри та перевів гру в овертайм.

У двох додаткових таймах команди м'ячів не забивали, тому доля матчу вирішилась у серії післяматчевих пенальті, де влучнішими були гравці Челсі.

Відзначимо, що Томас Тухель на серію пенальті випустив іспанського голкіпера Кепу Аррісабалагу.

Суперкубок Європи

11 серпня

Челсі - Вільярреал 1:1 (1:0) - після пенальті 6:5

Голи: 1:0 - 27 Зієш, 1:1 - 73 Морено