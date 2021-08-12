Челсі у серії пенальті обіграв Вільярреал та виграв Суперкубок УЄФА

Джерело - Чемпіон.
Челсі у матчі за Суперкубок Європи обіграв Вільярреал.
Рахунок у матчі відкрив Хакім Зієш, який в дотик замкнув передачу з флангу Гавертца. Вільярреал відігрався старанням Жерара Морено у другій половині гри та перевів гру в овертайм.
У двох додаткових таймах команди м'ячів не забивали, тому доля матчу вирішилась у серії післяматчевих пенальті, де влучнішими були гравці Челсі.
Відзначимо, що Томас Тухель на серію пенальті випустив іспанського голкіпера Кепу Аррісабалагу.
Суперкубок Європи
11 серпня
Челсі - Вільярреал 1:1 (1:0) - після пенальті 6:5
Голи: 1:0 - 27 Зієш, 1:1 - 73 Морено