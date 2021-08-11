Джерело - Чемпіон.
Динамо у перенесеному матчі 1 туру УПЛ вдома обіграло Минай.
19 хвилина. Відео голу Буяльського
45+1 хвилина. Відео голу Раміреса
Чемпіонат України - УПЛ
01 тур, 11 серпня
Динамо - Минай 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 19 Буяльський, 2:0 - 45+1 Рамірес
Динамо: Бущан, Миколенко, Сирота, Забарний, Тимчик, Андрієвський (Сидорчук, 68), Шепелєв (Шапаренко, 62), Караваєв (Сідклей, 62), Буяльський (Лєднєв, 80), Рамірес (Гармаш, 62), Циганков
Минай: Кучер, Багайоко, Векляк, Гончар (Горін, 80), Книш, Синьогуб, Кулієв, Байдал (Ахмедзаде, 57), Хахльов (Петрусенко, 64), Кобак (Білоног, 57), Селезньов (Вишневський, 57)
Попередження: Кобак (49), Багайоко (75), Книш (84)