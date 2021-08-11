Карлос Де Пена може змінити клуб

Вінгер Карлос Де Пена отримав три варіанти продовження кар'єри в Італії.

Про це повідомляє Calciomercato.

Контракт 29-річного уругвайця розрахований до кінця цього року, але він категорично відмовився продовжувати контракт з "біло-синіми".

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Наразі у послугах гравця зацікавлені Фіорентина, Верона і Кальярі. Всі колективи готові підписати контракт з Карлосом на три роки із зарплатнею приблизно 1 млн євро.

Динамо ж легко відпустить уругвайця за 3-4 млн у будь-який із вищезгаданих клубів. Зауважимо, що ще рік тому кияни вимагали за свого вінгера 12-15 мільйонів.

Нагадаємо, Динамо підписало Карлоса Де Пену у 2019 році на правах вільного агента.