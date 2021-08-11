Півзахисник Монако Сеск Фабрегас оцінив майбутнє протистояння з Шахтарем у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це розповів сам футболіст.

"У першому таймі зі Спартою нас пару раз могли покарати. У Лізі чемпіонів подібні помилки можуть бути фатальними. Тут більш високий рівень гри. Потрібно швидко вчитися.

Грати в Лізі чемпіонів - наша мрія. Вихід в раунд плей-оф важливий для нашої впевненості. Нам хотілося завершити роботу, виконану в минулому сезоні. Ми будемо ретельно працювати в найближчі два тижні, щоб постаратися пройти Шахтар. Для нас це дуже важливо", - відзначив Фабрегас.