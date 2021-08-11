Рамірес у старті Динамо на матч проти Миная

Джерело - Чемпіон.
Динамо у 1 турі УПЛ зіграє перенесений матч з Минаєм.
У складі киян дебютує венесуельський новачок Ерік Рамірес.
Стартові склади команд:
Динамо: Бущан – Тимчик, Забарний, Сирота, Миколенко – Андрієвський, Шепелєв – Караваєв, Буяльський, Циганков – Рамірес.
Запасні: Бойко, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Лєднєв, Гармаш, Сідклей, Кендзьора, Антюх.
Актуально: Динамо - Минай: онлайн-трансляція. LIVE
Минай: Кучер, Селезньов, Гончар, Багайоко, Книш, Кулієв, Байдал, Хахльов, Кобак, Векляк, Синьогуб.
Запасні: Пеньков, Семенко, Петрусенко, Лиховидько, Ахмедзаде, Білоног, Месхі, Вишневський, Горін.