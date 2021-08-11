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Рамірес у старті Динамо на матч проти Миная

Сьогодні 18:57 169 0
Стали відомі стартові склади команд
Рамірес у старті Динамо на матч проти Миная
#Динамо, #Минай, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Динамо у 1 турі УПЛ зіграє перенесений матч з Минаєм.

У складі киян дебютує венесуельський новачок Ерік Рамірес.

Стартові склади команд: 

Динамо: Бущан – Тимчик, Забарний, Сирота, Миколенко – Андрієвський, Шепелєв – Караваєв, Буяльський, Циганков – Рамірес.

Запасні: Бойко, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Лєднєв, Гармаш, Сідклей, Кендзьора, Антюх.

Актуально: Динамо - Минай: онлайн-трансляція. LIVE

Минай: Кучер, Селезньов, Гончар, Багайоко, Книш, Кулієв, Байдал, Хахльов, Кобак, Векляк, Синьогуб.

Запасні: Пеньков, Семенко, Петрусенко, Лиховидько, Ахмедзаде, Білоног, Месхі, Вишневський, Горін.

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