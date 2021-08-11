Тренер Бенфіки оцінив готовність Яремчука

Головний тренер Бенфіки Жорже Жезуш оцінив готовність українського форварда Романа Яремчука грати зі стартових хвилин.

Про це розповів сам португальський спеціаліст.

"Для Яремчука сезон ще толком не почався. Не думаю, що Роман перебуває в тих фізичних кондиціях, щоб відіграти весь матч. Він ще не володіє розумінням того, як діє команда.

Подивимося, хто вийде в основі на матч чемпіонату проти арок. Шанси є у всіх, я буду оцінювати по тренуваннях", - розповів Жезус.