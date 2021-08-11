 Шахтар - Генк 2:1: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар - Генк 2:1. Огляд матчу

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Шахтар переконливо вийшов у раунд плей-оф
Шахтар - Генк 2:1. Огляд матчу
#Шахтар, #Генк

Джерело - Чемпіон.

Шахтар у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2021/22 вдома обіграв Генк.

Ліга чемпіонів 
Кваліфікація, 3-й раунд
Матч-відповідь,10 серпня

Шахтар - Генк 2:1 (1:0)

(Перший матч - 2:1)

Голи: 1:0 - 27 Траоре, 2:0 - 77 Антоніо, 2:1 - 90 Дессер

Шахтар: Трубін, Матвієнко, Вітао, Марлон, Додо, М.Антоніо, А.Патрік (Марлос, 67), Майкон (Степаненко, 84), Тете, Педріньо (Судаков, 37; Коноплянка, 67), Траоре (Сікан, 85).

Генк: Вандервоордт, Артеага, Лукумі (Дессерс, 68), Куеста, Муньос, Грошовскі (Ейтінг, 62), Хейнен, Торстведт (Ндайішиміе, 62), Іто (Садік, 82), Онуачу (Пейнтсіл, 82), Бонгонда.

Попередження: Судаков (42), Трубін (71), Вітао (92) - Лукумі (45+1), Муньос (95)

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