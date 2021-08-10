Мессі успішно пройшов медогляд для ПСЖ

Нападник у кроці від переходу у паризький клуб

Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник Барселони Ліонель Мессі успішно пройшов медичний огляд для Парі Сен-Жермен.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо

Найближчим часом аргентинський футболіст прибуде в готель, щоб врегулювати всі технічні моменти щодо переходу у ПСЖ.

Завтра, 11 серпня, Мессі проведе пресконференцію на стадіоні Парк де Пренс.

Раніше повідомлялося, що колишній нападник Барселони Ліонель Мессі підпише контракт з ПСЖ за схемою 2+1. Його зарплата складе 35 мільйонів євро в рік плюс бонуси.