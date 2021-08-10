Шахтар Караганда - Колос: Стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Колос у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій на виїзді зустрінеться з Шахтарем (Караганда).
Актуально: Шахтар Караганда - Колос: Де дивитися матч кваліфікації Ліги конференції
Стартові склади:
Шахтар Караганда: Шацький – Габишев, Мавутор, Граф, Буйволов, Кибирай – Рустемовіч, Букорац, Мітошевіч – Тошев, Шикавка
Запасні: Трофімец, Наджирян, Таттибаєв, Умаєв, Назаренко, Омертаєв, Свірідов, Хозін, Ламанж, Назимханов, Нурсеїтов
Колос: Волинець – Золотов, Новак, Павловець, Чорноморець – Богданов, Мілько – Ільїн, Костишин, Дієго Сантос – Сітчінава
Запасні: Маханьков, Ром, Саків, Нгамба, Нурієв, Петров, Гавриш, Лисенко, Задоя, Чурко
Перший поєдинок завершився нульовою нічиєю.
Початок о 17:00 за київським часом.