Шахтар Караганда - Колос: Стартові склади команд

Матч розпочнеться о 17:00

Джерело - Чемпіон.

Колос у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій на виїзді зустрінеться з Шахтарем (Караганда).

Актуально: Шахтар Караганда - Колос: Де дивитися матч кваліфікації Ліги конференції

Стартові склади:

Шахтар Караганда: Шацький – Габишев, Мавутор, Граф, Буйволов, Кибирай – Рустемовіч, Букорац, Мітошевіч – Тошев, Шикавка

Запасні: Трофімец, Наджирян, Таттибаєв, Умаєв, Назаренко, Омертаєв, Свірідов, Хозін, Ламанж, Назимханов, Нурсеїтов

Колос: Волинець – Золотов, Новак, Павловець, Чорноморець – Богданов, Мілько – Ільїн, Костишин, Дієго Сантос – Сітчінава

Запасні: Маханьков, Ром, Саків, Нгамба, Нурієв, Петров, Гавриш, Лисенко, Задоя, Чурко

Перший поєдинок завершився нульовою нічиєю.

Початок о 17:00 за київським часом.