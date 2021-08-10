Стоунс продовжив контракт з ФК Манчестер Сіті

Джерело - sportarena.com.
Манчестер Сіті продовжив контракт із захисником Джоном Стоунс до 2026 року.
Про це повідомляє The Athletic.
За новим контрактом 27-річний англієць буде заробляти 250 тисяч фунтів на тиждень.
Стоунс виступає за Манчестер Сіті з 2016 року. За його трансфер Городяни заплатили Евертону 55,6 мільйона євро.
У минулому сезоні Стоунс зіграв в 35 матчах у всіх турнірах і забив п'ять м'ячів, вигравши з городянами чемпіонат і Кубок англійської ліги.
Минулого тижня Манчестер Сіті програв Лестеру в матчі за Суперкубок Англії (0:1). У стартовому турі Прем'єр-ліги команда Гвардіоли зіграє з Тоттенгемом 15 серпня.