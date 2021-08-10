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Стоунс продовжив контракт з ФК Манчестер Сіті

Сьогодні 15:26 183 0
Джон буде заробляти 250 тисяч фунтів на тиждень
Стоунс продовжив контракт з ФК Манчестер Сіті
Фото Getty Images
#Стоунс, #Манчестер Сіті

Джерело - sportarena.com.

Манчестер Сіті продовжив контракт із захисником Джоном Стоунс до 2026 року.

Про це повідомляє The Athletic.

За новим контрактом 27-річний англієць буде заробляти 250 тисяч фунтів на тиждень.

Стоунс виступає за Манчестер Сіті з 2016 року. За його трансфер Городяни заплатили Евертону 55,6 мільйона євро.

У минулому сезоні Стоунс зіграв в 35 матчах у всіх турнірах і забив п'ять м'ячів, вигравши з городянами чемпіонат і Кубок англійської ліги.

Минулого тижня Манчестер Сіті програв Лестеру в матчі за Суперкубок Англії (0:1). У стартовому турі Прем'єр-ліги команда Гвардіоли зіграє з Тоттенгемом 15 серпня.

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