Маліновський повернувся до тренувань у загальній групі Аталанти

Джерело - sportarena.com.
Півзахисник Аталанти Руслан Малиновський відновив тренування в загальній групі команди.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
У липні українець займався індивідуально після перенесеної операції з видалення грижі. Повідомлялося, що на відновлення Руслану знадобиться 40-50 днів.
У минулому сезоні Малиновський зіграв в 43 матчах Аталанти у всіх турнірах, забив 10 м'ячів і віддав 12 результативних передач.
Інший український півзахисник Аталанти Віктор Коваленко проведе новий сезон в Спеції на правах оренди.