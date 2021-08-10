Маліновський повернувся до тренувань у загальній групі Аталанти

У липні Руслан переніс операцію з видалення грижі

Півзахисник Аталанти Руслан Малиновський відновив тренування в загальній групі команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У липні українець займався індивідуально після перенесеної операції з видалення грижі. Повідомлялося, що на відновлення Руслану знадобиться 40-50 днів.

У минулому сезоні Малиновський зіграв в 43 матчах Аталанти у всіх турнірах, забив 10 м'ячів і віддав 12 результативних передач.

Інший український півзахисник Аталанти Віктор Коваленко проведе новий сезон в Спеції на правах оренди.