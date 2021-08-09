Барселона обрала нового капітана

Став відомий новий капітан Барселони

Барселона оголосила ім'я нового капітана команди після відходу Ліонеля Мессі.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Новим капітаном Барселони став півзахисник Серхіо Бускетс. Віцекапітаном буде Жерард Піке, далі в ієрархії капітанів – Сержі Роберто і Жорді Альба.

Відзначимо, що капітан у Барселоні визначається за кількістю проведених за клуб матчів.

Бускетс є вихованцем Барселони і виступає за основну команду з 2008 року.

Нагадаємо, Барселона віддасть П’янича в оренду у Ювентус.