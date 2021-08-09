Барселона обрала нового капітана

Джерело - sport.ua.
Барселона оголосила ім'я нового капітана команди після відходу Ліонеля Мессі.
Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.
Новим капітаном Барселони став півзахисник Серхіо Бускетс. Віцекапітаном буде Жерард Піке, далі в ієрархії капітанів – Сержі Роберто і Жорді Альба.
Відзначимо, що капітан у Барселоні визначається за кількістю проведених за клуб матчів.
Бускетс є вихованцем Барселони і виступає за основну команду з 2008 року.
Нагадаємо, Барселона віддасть П’янича в оренду у Ювентус.