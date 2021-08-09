Стала відома дата призначення тренера збірної України

УАФ оголосить ім'я тренера збірної України у четвер

Джерело - Чемпіон.

УАФ оголосить прізвище нового тренера збірної України в четвер.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

Швидше за все, сьогодні на виконкомі залагодити всі формальності не вдасться, оскільки у єдиного кандидата, Сергія Реброва, все ще діє контракт з Аль-Айном.

Найближчим часом це питання буде вирішено, а після цього УАФ офіційно призначить Реброва.

Сам Ребров, за інформацією Циганика, дуже хоче очолити національну команду, але поки є проблеми з керівництвом Аль-Айна. Найближчі дні якраз і займуть переговори з клубом з ОАЕ.