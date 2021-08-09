Лукаку пройшов медогляд для Челсі

Ромелу Лукаку близький до повернення в АПЛ

Форвард міланського Інтера Ромелу Лукаку наблизився до повернення у Челсі.

Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

У понеділок нападник успішно пройшов медогляд для "синіх",

Лукаку здав тести в одній із міланських клінік. Поруч із бельгійцем постійно був агент Федеріко Пасторелло. Упродовж цього тижня Лукаку вилетить до Лондона, щоб завершити трансфер на Стемфорд Брідж. Офіційно про перехід мають оголосити в найближчі дні. Орієнтовна вартість угоди – 115 млн євро.

У сезоні 2020/21 Ромелу Лукаку провів 44 матчі в усіх турнірах, у яких забив 30 м'ячів і оформив 10 асистів.

Раніше повідомлялося, що Абрамович зацікавлений у запрошенні Мессі.