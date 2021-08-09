Стали відомі деталі операції Луческу

Джерело - football24.ua.
Головний тренер Динамо Мірча Луческу переніс операцію та завершує період реабілітації.
Про це повідомляє Playtech.
Ще у матчі проти Вереса 1 серпня Мірча Луческу не був присутнім на тренерському містку Динамо. Згодом стало відомо, що румунському фахівцю зробили операцію – йому видалили кисту.
У Луческу була так звана пілонідальная киста – мішечок з рідиною, яка накопичувалася поблизу куприка. Цей мішок з рідиною може призвести до зараження, що і змусило лікарів провести операцію якомога швидше. Процедура тривала лише 8 хвилин.