 Агуеро вибув на десять тижнів через травму | Футбол | Champion.com.ua
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Агуеро вибув на десять тижнів через травму

Сьогодні 15:40 366 0
Футболіст вибув через травму литкового м'яза
Агуеро вибув на десять тижнів через травму
#Агуеро, #Барселона

Джерело - Чемпіон.

Барселона розпочне новий сезон чемпіонату Іспанії без свого новачка Серхіо Агуеро, який вибув на тривалий термін з травми.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Обстеження підтвердило у 33-річного аргентинця травму литкового м'яза. Він повернеться на поле не раніше, ніж через десять тижнів.

Агуеро перейшов у Барселону в травні на правах вільного агента після відходу з Манчестер Сіті. Кун підписав з блаугранас контракт до кінця сезону 2022/23.

Барселона розпочне новий сезон 15 серпня, коли прийме Реал Сосьєдад в першому турі чемпіонату Іспанії.

Раніше, Барселона розгромила Ювентус у фіналі Кубку Гампера.

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