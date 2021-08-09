Павелко: Ребров - це перспектива на кілька відбіркових циклів

Пріоритетним кандидатом на вакантну посаду нового головного тренера збірної України залишається Сергій Ребров.

Про це заявив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

"Хочу попросити дочекатися рішення УАФ, тому що рішення приймає виконком. Виконком обов'язково відбудеться в понеділок, там будуть розглянуті питання не лише по збірній України і її виступам.

Щодо Реброва, то я не коментую це питання. Ми всі зацікавлені в тому, щоб у збірної України був тренерський штаб, який не виключав можливості виходу команди на чемпіонат світу в Катарі. Вважаю, що Сергій Ребров - це перспектива на кілька відбіркових циклів для України. Він хороший тренер, ми хочемо бачити його в збірній. Але є обставини, які дуже важливі і не потрібно забігати наперед.

Заслухаємо інформацію про кандидатів, але рішення про призначення може статися трохи пізніше. Наприклад, в четвер - 12 серпня. В цілому, через слабкий старт у відборі на ЧС-2022 ми хочемо, щоб тренерський штаб працював до фінальної стадії Євро-2024. Це допомогло б в довгостроковій перспективі і самому тренерському штабу.

Я бачився з Сергієм Ребровим, це відповідальний момент для нього, але він розуміє всі юридичні питання. Він бачить у збірної України великий потенціал, не розглядаючи варіанти про втрачені шанси на ЧС-2022", - розповів Павелко.