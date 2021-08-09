Терім хоче до команди запросити Ярмоленка

Джерело - Чемпіон.

Український вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко потрапив до трансферного шорт-листа побажань головного тренера Галатасарая Фатіха Теріма.

Про це повідомляє Fotomaç.

Крім українця в цьому списку також присутні єгиптяни Амр Верда з ПАОКа, Рамадан Собхі з Пірамідс і поляк Каміл Юзвяк з Дербі Каунті.

Повідомляється, що Терім передав список флангових гравців керівництву.

Минулого року Галатасарай завершив сезон на другому місці в турнірній таблиці турецької Суперліги. На цей момент вилетів з кваліфікації Ліги чемпіонів і бореться за участь у груповому турнірі Ліги Європи.

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко може перейти в Бешикташ.