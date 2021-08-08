Півзахисник Олександрії: Матч з Шахтарем - це шанс для нас показати, що ми хороший колектив

Півзахисник Олександрії Максим Третьяков задоволений, що завдали першої поразки Шахтарю (2:1) в УПЛ.

Про це заявив сам футболіст.

"Ми налаштовуємося на такі матчі завжди й з хлопцями розмовляли, що це шанс для нас показати, що ми не просто хлопці, а хороший колектив. Тільки так себе налаштовуємо на такі матчі.

Прийшло 11 осіб, пішло 9. У нас все тільки починається. Ми, можна сказати, ще не зіграні, але з кожною грою радує, що у нас є цілісність. Після невдалого матчу в Ужгороді нам вдалося показати, що ми хороший колектив. Звичайно, ще є безліч моментів, які хочеться поліпшити. Будемо над цим працювати. А так дуже задоволені завдати першої поразки в чемпіонаті "Шахтарю", - сказав Третьяков.