Ліон не зміг переграти Брест у 1 турі Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
Ліон зіграв унічию з Брестом у рамках першого туру французької Ліги 1.
Поєдинок завершився з рахунком 1:1.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
1 тур, 7 серпня
Ліон - Брест 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 43 Кардона, 1:1 - 62 Слімані
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Джерело - Чемпіон.
Ліон зіграв унічию з Брестом у рамках першого туру французької Ліги 1.
Поєдинок завершився з рахунком 1:1.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
1 тур, 7 серпня
Ліон - Брест 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 43 Кардона, 1:1 - 62 Слімані