ФК Львів відпустив бразильського хавбека

ФК Львів відпустить бразильського хавбека Сабіну дос Сантоса.

Про це розповів головний тренер львівського клубу Анатолій Безсмертний.

"Сабіно нам не підходить. Але попросився тренуватися з нами. Нехай тренується, підтримує форму. Йому шукають клуб або він шукає – не можу сказати, це питання до керівництва клубу.

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Наступний матч в УПЛ? Ворскла – дуже серйозний суперник. Готуємося до нього. Не сказав би, що вони погано почали сезон. Так, десь не пощастило в єврокубках, але це дуже сильна і серйозна команда", – поділився Безсмертний.