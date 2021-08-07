ПСЖ орендував Ейфелеву вежу для презентації Мессі

Джерело - isport.ua.
Французький ПСЖ залишається єдиним кандидатом на аргентинського нападника Ліонеля Мессі.
Про це повідомляє Lance.
Актуально: Визначився термін контракту Мессі з ПСЖ
Очікується, що сторони підпишуть контракт найближчим часом.
Парижани хочуть представити Ліонеля на головної визначної пам'ятки Франції - Ейфелевої вежі. Французький клуб орендував вежу на 10 серпня.
Варто відзначити, що ПСЖ вже двічі орендував Ейфелеву вежу. Спочатку для подання Златана Ібрагімовича, а у 2017 - Неймара.