ПСЖ орендував Ейфелеву вежу для презентації Мессі

Французький ПСЖ залишається єдиним кандидатом на аргентинського нападника Ліонеля Мессі.

Про це повідомляє Lance.

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Очікується, що сторони підпишуть контракт найближчим часом.

Парижани хочуть представити Ліонеля на головної визначної пам'ятки Франції - Ейфелевої вежі. Французький клуб орендував вежу на 10 серпня.

Варто відзначити, що ПСЖ вже двічі орендував Ейфелеву вежу. Спочатку для подання Златана Ібрагімовича, а у 2017 - Неймара.