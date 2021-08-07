Ліонель Мессі не визначився зі своїм майбутнім

Нападник Ліонель Мессі, який залишив Барселону, ще не визначився зі своїм майбутнім.

Про це повідомляє Diario Sport.

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У аргентинця немає пропозицій від будь-яких команд, а інформація про домовленість з ПСЖ не відповідає дійсності.

На цей час сторони навіть не ведуть переговори, однак найближчим часом контакти з клубом з Парижа все ж повинні відбутися.

Мессі, який пішов з Барси у зв'язку з труднощами, що виникли при продовженні контракту, хоче виважено обдумати все, перш ніж прийняти рішення про своє майбутнє.