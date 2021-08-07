Манчестер Сіті планує підписати Кейна

Джерело - isport.ua.
Нападник збірної Англії і Тотенгема Гаррі Кейна входить в список трансферних цілей Манчестер Сіті.
Про це повідомляє ESPN.
"Шпори" не бажають відпускати форварда в літнє трансферне вікно, тим більш в стан конкурентів. Лондонський клуб робить всі спроби, щоб утримати Кейна.
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола зізнався, що "місцяни" намагаються зробити все, щоб придбати Кейна.
"Кейн - неймовірно талановитий нападник, і, звичайно, ми дуже зацікавлені в його придбанні. Але якщо Тоттенхем не хоче його продавати ... Звичайно, ми ще постараємося підписати його", - відзначив Гвардіола.
Нагадаємо, Тоттенгем хоче отримати 150 млн за Кейна.