Маркевич назвав наступника Шевченка у збірній України

Новим головним тренером збірної України стане Сергій Ребров.

Про це розповів глава комітету збірних України УАФ Мирон Маркевич.

"Я вважаю, що вірою і правдою служив українському футболу п'ять років, займаючи цю посаду в УАФ. За цей час національна збірна України завоювала право виступати у фінальній частині чемпіонату Європи, де фінішувала у вісімці кращих, молодіжна збірна стала чемпіоном світу, успіхів досягали і збірні інших вікових груп. Також важливо, що в рядах збірних прогресували молоді футболісти, які зараз на увазі навіть в іменитих закордонних клубах. Я вдячний всім, хто всі ці роки підтримував мене.

Однак після закінчення чемпіонату Європи мене все частіше переслідувала думка, що я ще не сказав свого останнього слова, як тренер. Тому і вирішив, що з роботою функціонера час закінчувати.

Користуючись нагодою, хочу побажати Сергію Реброву, якого 9 серпня призначать новим головним тренером національної збірної України, успіхів. Він на мою підтримку завжди може розраховувати", - сказав Маркевич.