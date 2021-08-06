 Яремчук зіграє в першому турі португальської ліги за Бенфіку, - Жезуш | Футбол | Champion.com.ua
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Яремчук зіграє в першому турі португальської ліги, - Жезуш

Сьогодні 17:42 422 0
Поєдинок відбудеться 7 серпня, о 20:00
Яремчук зіграє в першому турі португальської ліги, - Жезуш
#Яремчук, #Бенфіка, #Жезус

Джерело - Mais Futebol.

Український нападник Бенфіки Роман Яремчук зіграє у матчі першого туру португальської ліги проти Морейренсе.

Про це заявив головний тренер Бенфіки Жорже Жезуш.

"Називаємо його Роман, тому що так простіше. Ми намагаємося підготувати його до матчу проти Морейренсе, він може бути корисний у цій зустрічі", - заявив фахівець.

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"У нас є два травмованих форварда, які ризикують пропустити матч. Родріго під питанням, але Сеферович, швидше за все, не зіграє. Так що Яремчук буде в складі", - сказав Жезуш.

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