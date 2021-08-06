Джерело - офіційний сайт Динамо.
У суботу, 14 серпня, київське Динамо проведе товариський матч з міланським Інтером.
Про це повідомляє пресслужба киян.
Початок гри заплановано на 19:30.
Поєдинок відбудеться в Монці на арені U-Power Stadium.
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|На сайт
Джерело - офіційний сайт Динамо.
У суботу, 14 серпня, київське Динамо проведе товариський матч з міланським Інтером.
Про це повідомляє пресслужба киян.
Початок гри заплановано на 19:30.
Поєдинок відбудеться в Монці на арені U-Power Stadium.