Визначилися пари другого етапу Кубка України

Джерело - Чемпіон.
Відбулося жеребкування другого попереднього етапу розіграшу Кубка України-2021/2022.
Другий попередній етап Кубку України-2021/2022
Група А
Епіцентр (Дунаївці) — Поділля (Хмельницький)
Буковина (Чернівці) — Агробізнес (Волочиськ)
ФК Фенікс (Підмонастир, Львівська обл.) — Прикарпаття (Івано-Франківськ)
Ужгород (Ужгород) — Нива (Тернопіль)
Карпати (Львів) — Карпати (Галич)
Група В
Чайка (П. Борщагівка) — Чернігів (Чернігів)
Рубікон (Київ) — Полісся (Житомир)
Діназ (Вишгород) — Оболонь (Київ)
Нива (Вінниця) - Волинь (Луцьк)
Лівий берег (Київ) — Олімпік (Донецьк)
Група С
Суми (Суми) — Металург (Запоріжжя)
Скорук (Нікопольский р-н) — Вікторія (Миколаївка)
Альянс (Липова Долина) — Краматорськ (Краматорськ)
Яруд (Маріуполь) — Металіст (Харків)
ФК Олімпія (Савинці, Полтавська обл.) — Вовчанськ (Покотилівка)
Перемога (Дніпро) — Гірник-Спорт (Горішні Плавні)
Група D
Реал Фарма (Одеса) — ВПК-Агро (Вишневе)
Балкани (Зоря) — Енергія (Нова Каховка)
Миколаїв (Миколаїв) — Кривбас (Кривий Ріг)
ЛНЗ (Черкаси) — Кремінь (Кременчук)
Таврія (Мар'янівка) — Дніпро (Черкаси)
Нікополь (Нікополь) — Кристал (Херсон)
Базовий день проведення матчів другого етапу Кубку України-2021/2022 — 18 серпня.