 Визначилися пари другого етапу Кубка України | Футбол | Champion.com.ua
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 6 серпня
Сьогодні 11:55 12449
Токіо-2020. Легка атлетика. Повний розклад фіналів
Сьогодні 11:56 13557
Медальний залік Олімпійських ігор
Сьогодні 11:54 164185 26
Середа впевнено подолав кваліфікацію на Олімпіаді
Сьогодні 11:51 140
Ціна олімпійської медалі: за "золото" Україна сплачує в 5 разів більше, ніж Німеччина і США
Сьогодні 11:31 24455 10
Павелко: У понеділок збірна України отримає нового головного тренера
Сьогодні 10:26 964
Токіо-2020. Розклад та результати Олімпіади на 6 серпня
Сьогодні 10:11 5569
Сірьогіна не змогла вийти до півфіналу Олімпіади
Сьогодні 08:42 723
Лівач програла китаянці у чвертьфіналі Олімпіади
Сьогодні 07:00 1033
Збірна України потрапила до півфіналу Олімпіади у веслуванні
Сьогодні 06:12 1148
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Майбутнє наступило: на Олімпіаді в Токіо робот продемострував майстер-клас гри в баскетбол
Майбутнє наступило: на Олімпіаді в Токіо робот продемострував майстер-клас гри в баскетбол Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:31 427
Ізраїльські спортсмени випробували на міцність картонні ліжка в Токіо, вийшло кумедно
Ізраїльські спортсмени випробували на міцність картонні ліжка в Токіо, вийшло кумедно Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:50 537
Одна з найкрасивіших спортсменок світу мріяла про олімпійське золото. Дівчина дня - Анжеліка Терлюга
Одна з найкрасивіших спортсменок світу мріяла про олімпійське золото. Дівчина дня - Анжеліка Терлюга Андрій Твердохліб
Сьогодні 00:26 8257
На російському телебаченні висміяли гопак Беленюка після чемпіонського поєдинку
На російському телебаченні висміяли гопак Беленюка після чемпіонського поєдинку Valeriy Ruchka
Вчора 22:17 1615
Опублікували запис розмови білоруської легкоатлетки з чиновниками країни
Опублікували запис розмови білоруської легкоатлетки з чиновниками країни Valeriy Ruchka
Вчора 21:16 1189
Троє проти одного: в Польщі провели божевільний поєдинок за правилами ММА
Троє проти одного: в Польщі провели божевільний поєдинок за правилами ММА Valeriy Ruchka
Вчора 20:55 714
Зворотний бік медалі. Олімпійська призерка показала якою ціною даються перемоги
Зворотний бік медалі. Олімпійська призерка показала якою ціною даються перемоги Valeriy Ruchka
Вчора 16:57 4163 2
Головред Чемпіона: Виходить, чиновники важливіші тренерів на Олімпійських іграх
Головред Чемпіона: Виходить, чиновники важливіші тренерів на Олімпійських іграх Valeriy Ruchka
Вчора 16:41 1004
Мені не дозволили взяти тренера! Українська легкоатлетка жорстко прокоментувала виступ на Олімпіаді
Мені не дозволили взяти тренера! Українська легкоатлетка жорстко прокоментувала виступ на Олімпіаді Valeriy Ruchka
Вчора 16:07 3623
Сльози гордості. Батько Марти Фєдіної дуже емоційно відреагував на олімпійську медаль доньки
Сльози гордості. Батько Марти Фєдіної дуже емоційно відреагував на олімпійську медаль доньки Valeriy Ruchka
Вчора 14:23 5673
Від Кличка до Хижняка. Усі фіналісти Олімпійських ігор
Від Кличка до Хижняка. Усі фіналісти Олімпійських ігор Valeriy Ruchka
Вчора 11:50 1281
Українець став автором курйозного автоголу після неймовірної помилки воротаря в Лізі чемпіонів
Українець став автором курйозного автоголу після неймовірної помилки воротаря в Лізі чемпіонів Андрій Дунець
Вчора 09:56 7228 4
Юна британка взяла бронзу в скейтбордингу. Минулого року вона отримала страшну травму під час тренування
Юна британка взяла бронзу в скейтбордингу. Минулого року вона отримала страшну травму під час тренування Valeriy Ruchka
04.08.2021 22:30 700
Фанати загребського Динамо влаштували масштабну бійку із ультрас Легії
Фанати загребського Динамо влаштували масштабну бійку із ультрас Легії Valeriy Ruchka
04.08.2021 20:02 1257
Темношкірий політик із хорошим почуттям гумору: 5 фактів про Жана Беленюка
Темношкірий політик із хорошим почуттям гумору: 5 фактів про Жана Беленюка Valeriy Ruchka
04.08.2021 17:08 1602
І завдяки, і всупереч: нетиповий український футболіст Роман Яремчук
І завдяки, і всупереч: нетиповий український футболіст Роман Яремчук Андрій Дунець
04.08.2021 16:40 6865 3
Динамо відвертається від уболівальників, клуб вчергове неприємно вразив менеджментом
Динамо відвертається від уболівальників, клуб вчергове неприємно вразив менеджментом Андрій Твердохліб
04.08.2021 16:21 5333
Довгоочікуваний Гімн України. Церемонія нагородження Жана Беленюка на Олімпійських іграх
Довгоочікуваний Гімн України. Церемонія нагородження Жана Беленюка на Олімпійських іграх Valeriy Ruchka
04.08.2021 16:14 2741
Пробачте за сльози. Беленюк розплакався після перемоги на Олімпіаді
Пробачте за сльози. Беленюк розплакався після перемоги на Олімпіаді Valeriy Ruchka
04.08.2021 15:29 3128 5
Відео дня! Переможний гопак Беленюка на Олімпійських іграх
Відео дня! Переможний гопак Беленюка на Олімпійських іграх Valeriy Ruchka
04.08.2021 14:55 14234 3
Прямі трансляції
Навколо спорту

Визначилися пари другого етапу Кубка України

Сьогодні 10:55 302 0
Стали відомі результати жеребкування
Визначилися пари другого етапу Кубка України
Фото - УАФ
#Кубок України

Джерело - Чемпіон.

Відбулося жеребкування другого попереднього етапу розіграшу Кубка України-2021/2022.

Другий попередній етап Кубку України-2021/2022

Група А

Епіцентр (Дунаївці) — Поділля (Хмельницький)

Буковина (Чернівці) — Агробізнес (Волочиськ)

ФК Фенікс (Підмонастир, Львівська обл.) — Прикарпаття (Івано-Франківськ)

Ужгород (Ужгород) — Нива (Тернопіль)

Карпати (Львів) — Карпати (Галич) 

Група В

Чайка (П. Борщагівка) — Чернігів (Чернігів) 

Рубікон (Київ) — Полісся (Житомир)

Діназ (Вишгород) — Оболонь (Київ)

Нива (Вінниця) - Волинь (Луцьк)   

Лівий берег (Київ) — Олімпік (Донецьк) 

Група С

Суми (Суми) — Металург (Запоріжжя)

Скорук (Нікопольский р-н) — Вікторія (Миколаївка)

Альянс (Липова Долина) — Краматорськ (Краматорськ)

Яруд (Маріуполь) — Металіст (Харків)

ФК Олімпія (Савинці, Полтавська обл.) — Вовчанськ (Покотилівка)

Перемога (Дніпро) — Гірник-Спорт (Горішні Плавні)  

Група D

Реал Фарма (Одеса) — ВПК-Агро (Вишневе) 

Балкани (Зоря) — Енергія (Нова Каховка)

Миколаїв (Миколаїв) — Кривбас (Кривий Ріг)  

ЛНЗ (Черкаси) — Кремінь (Кременчук)

Таврія (Мар'янівка) — Дніпро (Черкаси)

Нікополь (Нікополь) — Кристал (Херсон)

Базовий день проведення матчів другого етапу Кубку України-2021/2022 — 18 серпня. 

Коментарі ()