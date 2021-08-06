Маліновський тренується окремо від загальної групи Аталанти

Джерело - football24.ua.
Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський відновлюється після хірургічного втручання.
Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.
Напередодні, 5 серпня, 28-річний українець провів чергове індивідуальне заняття.
Тренування поза загальною групою пов'язані з реабілітацією після операції з видалення грижі живота, яку Руслану зробили ще 8 липня. Все ж наставник Аталанти Джан П'єро Гасперіні очікує, що Маліновський встигне остаточно відновитись до поєдинку проти Торіно (22 серпня) в першому турі Серії А.