Еріксен назвав терміни повернення у футбол

Крістіан Еріксен прокоментував повернення у футбол

Півзахисник міланського Інтера Крістіан Еріксен розраховує вийти на поле вже в цьому році.

Про це розповів сам футболіст.

"У мене все добре. Думаю, почну знову грати в футбол через 4-5 місяців", - розповів Еріксен.

Нагадаємо, Еріксен переніс зупинку серця в матчі першого туру чемпіонату Європи між Данією і Фінляндією (0:1). На щастя, медикам вдалося врятувати йому життя. Через кілька днів футболістові встановили імплантованого дефібрилятора серця. Такий пристрій усуває загрозливі для життя аритмії і запобігає зупинці серця.

Варто відзначити, що в Серії А діє суворий медичний протокол, який забороняє футболістам грати з постійними дефібрилятором. Тому майбутнє Еріксена в Серії А знаходиться під великим питанням.

Раніше, Еріксен відвідав тренувальну базу Інтера.