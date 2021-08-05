Угода розрахована на рік

Джерело - офіційний сайт ПСЖ.

Голкіпер ПСЖ Марчін Булка проведе наступний сезон у складі Ніцци.

Про це повідомляє пресслужба парижан.

Угода розрахована на рік з правом викупу.

Нагадаємо, Лілль переграв ПСЖ та став володарем Суперкубку Франції.