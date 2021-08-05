Джерело - офіційний сайт ПСЖ.
Голкіпер ПСЖ Марчін Булка проведе наступний сезон у складі Ніцци.
Про це повідомляє пресслужба парижан.
Угода розрахована на рік з правом викупу.
Нагадаємо, Лілль переграв ПСЖ та став володарем Суперкубку Франції.
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|3000
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|На сайт
Джерело - офіційний сайт ПСЖ.
Голкіпер ПСЖ Марчін Булка проведе наступний сезон у складі Ніцци.
Про це повідомляє пресслужба парижан.
Угода розрахована на рік з правом викупу.
Нагадаємо, Лілль переграв ПСЖ та став володарем Суперкубку Франції.