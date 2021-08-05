Джерело - Sky Sports.
Ліверпуль сподівається продати швейцарського вінгера Джердана Шакірі.
Про це повідомляє Sky Sports.
Англійський клуб оцінює 29-річного хавбека збірної Швейцарії в 12,75 мільйона фунтів.
Гравець готовий змінити клуб.
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|На сайт
Джерело - Sky Sports.
Ліверпуль сподівається продати швейцарського вінгера Джердана Шакірі.
Про це повідомляє Sky Sports.
Англійський клуб оцінює 29-річного хавбека збірної Швейцарії в 12,75 мільйона фунтів.
Гравець готовий змінити клуб.