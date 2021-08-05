Колишній гравець Металіста намагається відсудити борги у клубу

Джерело - Чемпiон.

Харківський Метал уже перейменували в Металіст і новим/старим президентом став Олександр Ярославський.

Хтось радіє поверненню відомого клубу. Але не все так просто, оскільки у клубу залишилися борги. І хоч нинішнє керівництво не збирається їх виплачувати, та ексгравець Металіста Володимир Гоменюк хоче повернути зароблені гроші. Та судовий процес може бути довгим.

Захищає в судах футболіста - Адвокатське бюро "Юрченко Юрій та партнери" / "Y.I.Y & partners" LF.

На своїй сторінці у Facebook юрист написав:

"Коли твою касаційну скаргу прийняв Верховний Суд і 13.07. відкрив справу!

І слідуючи твоєму прикладу справжній Металіст також звернувся до Верховного Суду щодо скасування вироку про спец.конфіскацію майна ФК Металіст, яким фактично кинули всіх футболістів та працівників, яким клуб винен кошти! І його скаргу прийняли до розгляду також!

І Харківська облдержадміністрація чомусь вирішила що питання ліквідації вже і її стосується ... після того, як Володимир Гоменюк за допомогою Адвокатське бюро "Юрченко Юрій та партнери" / "Y.I.Y & partners" LF оскаржив судове рішення про ліквідацію справжнього ... ФК Металіст!"