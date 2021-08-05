 Лукаку звернувся з проханням до босів Інтера | Футбол | Champion.com.ua
Хижняк з труднощами вийшов до фіналу Олімпіади
Сьогодні 09:24 7743
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 6 серпня
Сьогодні 13:31 352
Терлюга з першого місця групи вийшла до півфіналу Олімпіади
Сьогодні 13:15 1101
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 5 серпня
Сьогодні 12:26 18817
Токіо-2020. Розклад та результати Олімпіади на 5 серпня
Сьогодні 12:13 4727
Старікова зупинилася за крок до медалі Олімпіади
Сьогодні 11:58 12950
Медальний залік Олімпійських ігор
Сьогодні 09:54 146396 20
Токіо-2020. Легка атлетика. Повний розклад фіналів
Сьогодні 07:30 11423
Токіо-2020. Повний розклад Олімпійських ігор
Сьогодні 07:20 7261
Лузан: Не можу повірити, стільки йшла до цієї медалі
Сьогодні 07:11 1270
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Від Кличка до Хижняка. Усі фіналісти Олімпійських ігор
Від Кличка до Хижняка. Усі фіналісти Олімпійських ігор Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:50 480
Українець став автором курйозного автоголу після неймовірної помилки воротаря в Лізі чемпіонів
Українець став автором курйозного автоголу після неймовірної помилки воротаря в Лізі чемпіонів Андрій Дунець
Сьогодні 09:56 3637 3
Юна британка взяла бронзу в скейтбордингу. Минулого року вона отримала страшну травму під час тренування
Юна британка взяла бронзу в скейтбордингу. Минулого року вона отримала страшну травму під час тренування Valeriy Ruchka
Вчора 22:30 560
Фанати загребського Динамо влаштували масштабну бійку із ультрас Легії
Фанати загребського Динамо влаштували масштабну бійку із ультрас Легії Valeriy Ruchka
Вчора 20:02 1022
Темношкірий політик із хорошим почуттям гумору: 5 фактів про Жана Беленюка
Темношкірий політик із хорошим почуттям гумору: 5 фактів про Жана Беленюка Valeriy Ruchka
Вчора 17:08 1312
І завдяки, і всупереч: нетиповий український футболіст Роман Яремчук
І завдяки, і всупереч: нетиповий український футболіст Роман Яремчук Андрій Дунець
Вчора 16:40 5359 3
Динамо відвертається від уболівальників, клуб вчергове неприємно вразив менеджментом
Динамо відвертається від уболівальників, клуб вчергове неприємно вразив менеджментом Андрій Твердохліб
Вчора 16:21 4747
Довгоочікуваний Гімн України. Церемонія нагородження Жана Беленюка на Олімпійських іграх
Довгоочікуваний Гімн України. Церемонія нагородження Жана Беленюка на Олімпійських іграх Valeriy Ruchka
Вчора 16:14 2445
Пробачте за сльози. Беленюк розплакався після перемоги на Олімпіаді
Пробачте за сльози. Беленюк розплакався після перемоги на Олімпіаді Valeriy Ruchka
Вчора 15:29 2352 5
Відео дня! Переможний гопак Беленюка на Олімпійських іграх
Відео дня! Переможний гопак Беленюка на Олімпійських іграх Valeriy Ruchka
Вчора 14:55 12498 3
Іранський боєць переміг ефектним прийомом на останніх секундах поєдинку
Іранський боєць переміг ефектним прийомом на останніх секундах поєдинку Valeriy Ruchka
Вчора 11:42 2597
Бельгійський легкоатлет отримав травму під час стрибка в довжину. Він приземлився обличчям у пісок
Бельгійський легкоатлет отримав травму під час стрибка в довжину. Він приземлився обличчям у пісок Valeriy Ruchka
Вчора 11:14 868
Здійснити мрію: 25 років тому Володимир Кличко став Олімпійським чемпіоном
Здійснити мрію: 25 років тому Володимир Кличко став Олімпійським чемпіоном Андрій Твердохліб
Вчора 07:03 4212
Свавілля в федерації каное України: випадковість чи закономірність системи українського спорту
Свавілля в федерації каное України: випадковість чи закономірність системи українського спорту Андрій Твердохліб
Вчора 01:02 5084
Ліга чемпіонів. Алан Патрік виводить Шахтар вперед у грі з Генком
Ліга чемпіонів. Алан Патрік виводить Шахтар вперед у грі з Генком Андрій Твердохліб
03.08.2021 22:46 1343
Ліга чемпіонів. Шахтар зрівняв рахунок у грі з Генком - пенальті реалізував Тете
Ліга чемпіонів. Шахтар зрівняв рахунок у грі з Генком - пенальті реалізував Тете Андрій Твердохліб
03.08.2021 22:30 1770
Шахтар пропустив перший гол у новому євросезоні
Шахтар пропустив перший гол у новому євросезоні Андрій Твердохліб
03.08.2021 22:13 1146
Дикий фейл у чемпіонаті Аргентини: футболіст не влучив у порожні ворота з 5 метрів
Дикий фейл у чемпіонаті Аргентини: футболіст не влучив у порожні ворота з 5 метрів Андрій Твердохліб
03.08.2021 10:52 1135
Зниклого голову Білоруського дому знайдено мертвим
Зниклого голову Білоруського дому знайдено мертвим Sasha Bulava
03.08.2021 10:30 1301 2
У Данії футболіст виконав диво-штрафний - м'яч вилетів за межі стадіону
У Данії футболіст виконав диво-штрафний - м'яч вилетів за межі стадіону Андрій Твердохліб
03.08.2021 10:15 2509
Прямі трансляції
Навколо спорту

Лукаку звернувся з проханням до босів Інтера

Сьогодні 11:57 667 0
Лукаку хоче повернутися у Челсі
Лукаку звернувся з проханням до босів Інтера
Фото - gettyimages
#Лукаку, #Челсі, #Інтер

Джерело - football24.ua.

Нападник Інтера Ромелу Лукаку має намір повернутись в Челсі до кінця трансферного вікна.

Про це повідомляє Sky Sports.

Бельгієць звернувся до представників Інтера із проханням прийняти пропозицію Челсі щодо трансферу.

Раніше "нерадзуррі" відхилили дві пропозиції щодо Лукаку, але володар Ліги чемпіонів готує від 110 до 120 млн євро, що має переконати Інтер. Відзначимо, що міланці не мали наміру відпускати свою головну зірку у поточне трансферне вікно.

У минулому сезоні Серії А Лукаку зіграв у 36-ти поєдинках, в яких відзначився 24-ма голами та 11-ма асистами.

Нагадаємо, Лукаку погодив контракт з Челсі.

Коментарі ()