Лукаку хоче повернутися у Челсі

Нападник Інтера Ромелу Лукаку має намір повернутись в Челсі до кінця трансферного вікна.

Про це повідомляє Sky Sports.

Бельгієць звернувся до представників Інтера із проханням прийняти пропозицію Челсі щодо трансферу.

Раніше "нерадзуррі" відхилили дві пропозиції щодо Лукаку, але володар Ліги чемпіонів готує від 110 до 120 млн євро, що має переконати Інтер. Відзначимо, що міланці не мали наміру відпускати свою головну зірку у поточне трансферне вікно.

У минулому сезоні Серії А Лукаку зіграв у 36-ти поєдинках, в яких відзначився 24-ма голами та 11-ма асистами.

Нагадаємо, Лукаку погодив контракт з Челсі.