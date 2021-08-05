Гент зворушливо попрощався з Яремчуком

Український форвард Роман Яремчук добився неймовірного прогресу у Генті.

Про це повідомляє пресслужба бельгійського клубу.

"З сором'язливого хлопчика він виріс в основного гравця Гент і збірної України. 61 гол і 18 гольових передач в 152 матчах за наш клуб

Рома практично зробив те, що не вдавалося нікому десятиліттями - побив рекорд Еріка Віскан, який з 1990 по 1995 рік забив за клуб 63 голи в 173 матчах. Результативність Яремчука вражає ще більше, коли бачиш, що Роман займає лише 17-е місце по кількістю зіграних ігор за клуб.

Статистика Романа доводить, що Яремчук переріс чемпіонат Бельгії за чотири роки. Прийшов час прощатися. Ми бажаємо Роману усіляких успіхів в Бенфіці і сподіваємося, що ще побачимо його на трибунах стадіону Гента ", - йдеться в повідомленні клубу.