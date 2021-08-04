Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо провело контрольний поєдинок з стамбульським Фенербахче.
Контрольний поєдинок
4 серпня
Голи: 0:1 - 28 Лєднєв, 1:1 - 63 Пєлкас
Нагадаємо, Луческу пропустив матч Динамо проти Фенербахче.
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Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо провело контрольний поєдинок з стамбульським Фенербахче.
Контрольний поєдинок
4 серпня
Голи: 0:1 - 28 Лєднєв, 1:1 - 63 Пєлкас
Нагадаємо, Луческу пропустив матч Динамо проти Фенербахче.