Зозуля: Усе що про мене говорять - брехня

Колишній форвард збірної України Роман Зозуля став гравцем Фуенлабради.

Нападник прокоментував перехід у новий клуб.

"Радий бути у цій родині. Усе, що сказано про мене, - брехня. Я прийшов сюди грати в футбол і допомогти команді. Боротися за команду, вболівальників. Я щасливий. Ми хочемо набрати 50 очок. Подивимося, як далеко ми зможемо зайти. Я дуже радий бути тут і готовий віддати 100% себе на полі. Я готовий навіть померти там. Радий бути в цій сім'ї", - сказав Зозуля.