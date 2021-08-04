Яремчук зворушливо попрощався з Гентом

Нападник збірної України Роман Яремчук попрощався з бельгійським Гентом, в якому провів чотири роки.

Про це розповів сам футболіст.

"Шановні вболівальники, товариші по команді, весь тренерський і медичний персонал, все люди, які працюють в Генті. Хочу висловити вам величезну подяку за час, проведений разом, - за перемоги, які приносили радість, і поразки, що завжди робили мене сильнішим

Я багато чому у вас навчився. Саме будучи в Генті, мене викликали в збірну, і з вами я прогресував кожен день. Дуже дякую президентові клубу Івану Де Вітте і Мішелю Лювагі за можливість зіграти в іншому чемпіонаті", - написав Яремчук.