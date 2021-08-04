 Динамо оголосило заявку на матч з Фенербахче | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо оголосило заявку на матч з Фенербахче

Сьогодні 09:55 707 0
Динамо взяло на матч 25 футболістів
Динамо оголосило заявку на матч з Фенербахче
#Динамо, #Фенербахче

Джерело - Чемпіон.

Динамо у Стамбулі зіграє товариський матч проти Фенербахче.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Тренерський штаб українського клубу взяв на цю гру 25 футболістів.

Голкіпери: Бущан, Бойко, Нещерет

Захисники: Шабанов, Миколенко, Забарний, Сирота, Кендзьора, Тимчик, Сідклей, Караваєв

Півзахисники: Сидорчук, Шепелєв, Шапаренко, Де Пена, Циганков, Лєднєв, Андрієвський, Буяльський, Антюх, Гармаш

Нападники: Родрігес, Рамірес, Кулач, Шкурін

Матч розпочнеться о 19:00.

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Публикация от FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv)

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