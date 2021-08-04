Динамо оголосило заявку на матч з Фенербахче

Джерело - Чемпіон.
Динамо у Стамбулі зіграє товариський матч проти Фенербахче.
Про це повідомляє пресслужба киян.
Тренерський штаб українського клубу взяв на цю гру 25 футболістів.
Голкіпери: Бущан, Бойко, Нещерет
Захисники: Шабанов, Миколенко, Забарний, Сирота, Кендзьора, Тимчик, Сідклей, Караваєв
Півзахисники: Сидорчук, Шепелєв, Шапаренко, Де Пена, Циганков, Лєднєв, Андрієвський, Буяльський, Антюх, Гармаш
Нападники: Родрігес, Рамірес, Кулач, Шкурін
Матч розпочнеться о 19:00.
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