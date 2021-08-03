Ліга чемпіонів. Генк - Шахтар: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар зіграє з бельгійським Генком у третьому квалфікаційному раунді Ліги чемпіонів.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Шахтар: Трубін, Додо, Вітао, Марлон, Майкон, Антоніо, Тете, Соломон, Матвієнко, Траоре, Педріньйо
Запасні: Пятов, Кривцов, Конопля, Ісмаїлі, Корнієнко, Степаненко, Марлос, Бондаренко, Мудрик, Патрік, Судаков, Дентіньо
Генк: Вандевордт, Муньос, Садік, Лукумі, Артеага, Ндайішіміє, Хейнен, Грошовскі, Бонгонда, Іто, Онуачу
Запасні: Шамбаре, Лейсен, Маккензі, Дессерс, Тома, Гесенс, Ейтінг, Ойл, Пейнтсіл, Немет, Торстведт, Куеста
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.