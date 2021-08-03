 Ліга чемпіонів. Генк - Шахтар: стартові склади команд | Футбол | Champion.com.ua
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Ліга чемпіонів. Генк - Шахтар: стартові склади команд

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Педріньйо та Траоре - у стартовому складі Шахтаря
Ліга чемпіонів. Генк - Шахтар: стартові склади команд
#Ліга чемпіонів, #Шахтар, #Генк

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар зіграє з бельгійським Генком у третьому квалфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Шахтар: Трубін, Додо, Вітао, Марлон, Майкон, Антоніо, Тете, Соломон, Матвієнко, Траоре, Педріньйо

Запасні: Пятов, Кривцов, Конопля, Ісмаїлі, Корнієнко, Степаненко, Марлос, Бондаренко, Мудрик, Патрік, Судаков, Дентіньо

Генк: Вандевордт, Муньос, Садік, Лукумі, Артеага, Ндайішіміє, Хейнен, Грошовскі, Бонгонда, Іто, Онуачу

Запасні: Шамбаре, Лейсен, Маккензі, Дессерс, Тома, Гесенс, Ейтінг, Ойл, Пейнтсіл, Немет, Торстведт, Куеста

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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