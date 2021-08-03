Футболісти, представники тренерського штабу і персонал Вереса пройшли перший етап вакцинації.

Про це повідомляє пресслужба рівненського клубу.

Повторну імунізацію народний клуб проведе за місяць.

"Ми обирали між вакцинами виробництва компаній Astra Zeneca, Pfizer та Moderna. Інші вакцини ми не розглядали.Оскільки щеплення іншими вакцинами визнаються не всіма країнами світу. Зрештою, обрали вакцину американського виробництва Moderna. Це високоефективна вакцина, яка також захищає від нових штамів COVID-19", - заявив клубний лікар Юрій Сіренко.