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Навколо спорту

Евертон має намір продати Хамеса

Сьогодні 17:52 282 0
Колумбієць має найвищу зарплату в клубі
Евертон має намір продати Хамеса
#Евертон, #Бенітес, #Хамес

Джерело - Liverpool Echo.

Колумбійський півзахисник Евертона Хамес Родрігес може покинути ліверпульський клуб.

Про це повідомляє Liverpool Echoю.

Новий головний тренер мерсисайдського клубу Рафаель Бенітес не розраховує на хавбека, тому Евертон готовий його відпустити.

Фахівець вважає, що продаж Хамеса може допомогти команді зміцнитися через високу зарплату колумбійця.

При цьому Евертон все ж не готовий відпускати його дешево і розраховує отримати гідну пропозицію.

Раніше Евертон підписав Таунсенда вільним агентом.

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