Евертон хоче позбутися Родрігеса

Гравець не підійшов новому головному тренеру

Півзахисник Евертона Хамес Родрігес близький до того, щоб змінити клубну прописку під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє Liverpool Echo.

30-річний колумбієць не входить в плани нового головного тренера клубу Рафаеля Бенітеса.

Фахівець вважає, що продаж Хамеса допоможе не тільки серйозно розвантажити зарплатну відомість команди, а й поповнити трансферний бюджет. У зв'язку з цим керівництво "ірисок" готове вислухати пропозиції по 30-річному колумбійцеві.

У минулому сезоні 30-річний футболіст провів 23 матчі за Евертон в АПЛ, забивши шість голів і віддавши чотири результативні передачі.

Нагадаємо, Евертон підписав Таунсенда вільним агентом.