Тоттенгем відмовляється продавати Кейна у англійський клуб

Джерело - isport.ua.
Тоттенгем не збирається продавати нападника Гаррі Кейна в Манчестер Сіті або в будь-який інший англійський клуб.
Про це повідомляє The Athletic.
"Шпори" готові розглянути пропозиції по зоряному футболістові від закордонних клубів. При цьому лондонці виставили вельми солідний цінник - 150 млн фунтів.
Відзначається, що Манчестер Сіті готовий заплатити близько 130 млн фунтів, але все залежить від того, чи погодиться Тоттенгем змінити свою позицію щодо пропозицій з Англії.
Раніше повідомлялося, що Тоттенгем оштрафує Кейна.