Тоттенгем відмовляється продавати Кейна у англійський клуб

Гаррі Кейн хоче змінити клуб

Тоттенгем не збирається продавати нападника Гаррі Кейна в Манчестер Сіті або в будь-який інший англійський клуб.

Про це повідомляє The Athletic.

"Шпори" готові розглянути пропозиції по зоряному футболістові від закордонних клубів. При цьому лондонці виставили вельми солідний цінник - 150 млн фунтів.

Відзначається, що Манчестер Сіті готовий заплатити близько 130 млн фунтів, але все залежить від того, чи погодиться Тоттенгем змінити свою позицію щодо пропозицій з Англії.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем оштрафує Кейна.