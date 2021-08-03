Де Дзербі назвав найкращих тренерів світу

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола та наставник Лідса Марсело Б'єлса є найкращими тренерами у світі.

Про це розповів головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі

"Ви були на стажуванні у Хосепа Гвардіоли і Марсело Б'єлси. Що почерпнули у них? Я вважаю їх кращими тренерами в світі, але вони, звичайно ж, різні, тактичні ідеї різні. Але у них є і спільне - це пристрасть до футболу і бажання домінувати в грі з самого початку, і особливо - вибрати гарну тактику на матч.

Б'єлса точно передав мені одна якість - він хоче через футбольну науку передати футболістам свої ідеї, особливо через свою методологію роботи.

Можна сказати, що Гвардіола більш геніальний, більше фантазер, особливо в плані тактики, але звичайно, у них є багато спільного, - сказав Де Дзербі.